Son dakika haber | Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu
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Son dakika haber | Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu

Son dakika haber | Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ELAZIĞ'da, serinlemek için baraj gölüne giren 2 kişi boğuldu.

ELAZIĞ'da, serinlemek için baraj gölüne giren 2 kişi boğuldu. Kurbağa adamların çalışması sonucu 2 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, aileleri sinir krizi geçirdi.

Olay, Elazığ merkeze bağlı Şahsuvar köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde hayvan otlatan Nazmi Çetinkaya (14) ve Yusuf Yücer (17), serinlemek için Keban Baraj Gölü'nün uzantısı olan suya girdi. Bölgeden tesadüfen geçen bazı vatandaşlar suyun yakınında kıyafet olduğunu ancak   çevrede ise kimsenin olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamların da geldiği bölgede, arama çalışması başlatıldı. Suda arama yapan kurbağa adamlar, bir süre sonra çocukların cansız bedenine ulaştı. İlk bulgulara göre, suda boğularak yaşamlarını yitiren 2 çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzeren Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler, yapılacak otopsinin ardından Şahsuvar köyünde defnedilecek. Polis çocukların ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. 


Son dakika haber | Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu
Son dakika haber | Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu
Son dakika haber | Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu
Son dakika haber | Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu
Son dakika haber | Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu
Son dakika haber | Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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