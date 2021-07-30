Son dakika haber | Baraj gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Baraj gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Son dakika haber | Baraj gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kayseri'de serinlemek için girdikleri Sarımsaklı Barajı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'de serinlemek için girdikleri Sarımsaklı Barajı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı'na Doğu Türkistan uyruklu H.M. (10) ve S.A. (16) isimli 2 kız çocuğu girdi. Kız kardeşlerin suda çırpındığını gören aynı kafileden A.T. (28) de onları kurtarmak için baraja girdi. Baraja giren 3 kişi suda kaybolunca durum ekiplere bildirildi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği balık adamları sevk edildi. Ekipler baraj çevresinde güvenlik önlemi alırken, balık adamlar ise suda kaybolan 3 kişiyi bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Basın Sözcüsü Seyyid Abdulkadir Tümtürk arama çalışmaları sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saat 17.00 sularında Kayseri'de bulunduğumuz sırada arkadaşlar bizimle irtibata geçtiler. Sarımsaklı Barajı'nda 3 kişinin boğulduğuna dair ihbar aldıklarını söylediler. Fakat burada çok şiddetli bir rüzgar ve akıntı var. Ailelerimiz şokta. Şu an içeriden 3 kişinin olduğu bilgisi var. Ancak 3'ü ile de kesin bir bilgi yok. 2 çocuğun suya girmesinden sonra 10-15 metre ilerliyorlar ve düzlük bittikten sonra çökme oluyor. Bir de 4. çocuk var. Buradan 1 hanımefendi de suya girip birini çekebiliyor. Ondan sonra jandarma, UMKE, AFAD geldi. Allah ailelerine sabır versin" dedi. - KAYSERİ

Son dakika haber | Baraj gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Son dakika haber | Baraj gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Son dakika haber | Baraj gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Son dakika haber | Baraj gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Son dakika haber | Baraj gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam için katilin kardeşini katletti
Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam için katilin kardeşini katletti
Adana'da ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadının cansız bedeni bulundu
Adana'da ormanlık alanda kimliği belirsiz bir kadının cansız bedeni bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Altun Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Reynmen Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Oğulcan Engin
Spor Metin Oktay Fatih Terim Hakan Reçber Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Baraj gölünde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 19:25:39. #1.15#

title