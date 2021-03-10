Son dakika haber... Banyoda ölü bulundu

Malatya'da yaşlı bir vatandaş, evinin banyosunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yazıhan ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. A.D. (72) isimli kişi, evinin banyosunda yüzüstü yatar şekilde ölü bulundu. 112 ekipleri tarafından yapılan incelemede ölümün şüpheli olduğu değerlendirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda Jandarma Olay Yeri İnceleme görevlileri gerekli incelemeleri yaparken tahkikat başlatıldı. Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespiti için adli tıp kurumuna kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı