Son dakika haber: Banyoda düşen genç öldü
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Son dakika haber: Banyoda düşen genç öldü

23.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:26
Son dakika haber: Banyoda düşen genç öldü

Son dakika habere göre AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, banyoda düşüp, başından yaralanan Furkan Oran (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, banyoda düşüp, başından yaralanan Furkan Oran (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Kemer bölgesinde meydana geldi. Furkan Oran, iddiaya göre banyoda düşüp, başından yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oran, doktorların tüm çabasına rağmen bugün yaşamını yitirdi. Oran'ın cenazesinin  Bozdoğan'da toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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