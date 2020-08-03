Son dakika haber! Banu Karaca Bodrum'u coşturdu
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Son dakika haber! Banu Karaca Bodrum'u coşturdu

Son dakika habere göre Başarılı sanatçı Banu Karaca Kurban bayramın üçüncü gününde Bodrum, Azka Otel'de sahne aldı.

Son dakika haber! Banu Karaca Bodrum'u coşturdu
03.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:31

Başarılı sanatçı Banu Karaca Kurban bayramın üçüncü gününde Bodrum, Azka Otel'de sahne aldı.

Hazırladığı repertuvarla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan Karaca, 6 oktavlık sesiyle sergilediği performansla Bodrum'a adeta sesiyle imzasını attı.

Konserini "Dünyanın neresinde olursam olayım, kaç saat sahnede kalırsam kalayım finali hep aynı şekilde yaparım. Bugün bu ülkede mesleğimi özgürce yapabiliyorsam, kıyafetimi özgürce seçebiliyorsam bu Mustafa Kemal Atatürk sayesinde" sözleri ile sonlandıran Banu Karaca finali misafirleri ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdiği İzmir Marşı ile yaptı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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