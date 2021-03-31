Son dakika haber! Bankaya götüreceği 200 bin lirayı ayarladığı hırsıza çaldırdı: O anlar kamerada
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Son dakika haber! Bankaya götüreceği 200 bin lirayı ayarladığı hırsıza çaldırdı: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Bankaya götüreceği 200 bin lirayı ayarladığı hırsıza çaldırdı: O anlar kamerada Bayrampaşa'da özel bir hastanede çalışan şoför, döviz bürosuna götürmesi için verilen 200 bin lirayı ayarladığı çocuğa çaldırdı.

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Bankaya götüreceği 200 bin lirayı ayarladığı hırsıza çaldırdı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da özel bir hastanede çalışan şoför, döviz bürosuna götürmesi için verilen 200 bin lirayı ayarladığı çocuğa çaldırdı. Çocuğun çantayı çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen hafta Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede çalışan, hasta nakil aracı şoförüne döviz bürosuna götürülmesi için 200 bin lira para verildi. Şoför parayı teslim etmek için yola çıktı. Bir süre sonra bir dönercide durup döner almak için aracından indi. İddiaya göre o sırada aracın kapısını açık bıraktı ve küçük bir çocuk içi para dolu çantayı alarak hızla uzaklaştı. Ambulans şoförü ise durumu polise bildirdi.

Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri hemen harekete geçerek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri inceleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit ederek, çocuğu gözaltına aldı. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliğine getirilen çocuk, çelişkili ifadeler verince polis ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler, küçük hırsız ve araç şoförünün aynı mahallede oturduğunu ve çocuğun ağabeyi ile şoförün arkadaş olduğunu tespit etti. Bayrampaşa polis ekiplerinin yaptığı hummalı çalışmalar neticesinde şüphelilerin 1 ay önce bu olayı planladıkları ve hastane şoförünün döner almaya giderken kapıyı bilerek açık bıraktığı öğrenildi. Ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildiler. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Parayı çalması için ayarlanan çocuk ise kameralara yansıdı.

Son dakika haber! Bankaya götüreceği 200 bin lirayı ayarladığı hırsıza çaldırdı: O anlar kamerada
Son dakika haber! Bankaya götüreceği 200 bin lirayı ayarladığı hırsıza çaldırdı: O anlar kamerada
Son dakika haber! Bankaya götüreceği 200 bin lirayı ayarladığı hırsıza çaldırdı: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

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