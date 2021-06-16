Son dakika haber: Bankadan 200 liralık soygun, güvenlik kameralarına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Bankadan 200 liralık soygun, güvenlik kameralarına yansıdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da bir banka şubesinin camını kırarak içeri giren kişi veya kişiler, 200 lira alarak kaçtı.

Bursa'da bir banka şubesinin camını kırarak içeri giren kişi veya kişiler, 200 lira alarak kaçtı.

Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'nde bulunan banka şubesinin alarmının çalması üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, bankanın camları kırılarak hırsızlık gerçekleştirildiğini tespit etti.

Banka güvenliği ve şube müdürüyle görüşen ekipler, vezneden 4 adet 50 liralık banknot çalındığını belirledi.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Son dakika haber: Bankadan 200 liralık soygun, güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber: Bankadan 200 liralık soygun, güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber: Bankadan 200 liralık soygun, güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber: Bankadan 200 liralık soygun, güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
'Dur' ihtarına uymadı, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
"Dur" ihtarına uymadı, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Tamer Levent Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Bankadan 200 liralık soygun, güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 10:54:57. #1.15#

title