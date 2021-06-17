Son dakika haber | Bankadaki 'tuzak' parayı çalınca alarm sistemi devreye girdi; hırsızlık anı kamerada (2)

Edinilen son dakika haberine göre ŞÜPHELİ KAFEDE YAKALANDIBursa'da özel banka şubesinin camını kırıp, içeri giren ve veznedeki 'tuzak' parayı çalarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerasından yaptıkları araştırmada şüphelinin İsmail Hakkı A. (28) olduğunu belirledi.