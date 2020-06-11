Son dakika haber... Bangladeş'te son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 37, Filipinler'de 9 kişi öldü
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Son dakika haber... Bangladeş'te son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 37, Filipinler'de 9 kişi öldü

Son dakika haberine göre Bangladeş'te son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 37, Filipinler'de 9 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haber... Bangladeş'te son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 37, Filipinler'de 9 kişi öldü
11.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:25

Bangladeş'te son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 37, Filipinler'de 9 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Başkanlığından paylaşılan bilgilere göre, ülkede son 24 saatte 37 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 187 vaka tespit edildi.

Son rakamlarla ülkede Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 1049'a, vaka sayısı 78 bin 52'ye yükseldi.

Ülkede hafta başında Chattogram bölgesinden sorumlu Devlet Bakanı Bir Bahadur Ushwe Sing'de Kovid-19 tespit edilmiş, bakan daha sonra başkent Dakka'daki Birleşmiş Askeri Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Filipinler'de 9 ölü

Filipinler Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, ülkede bir günde 9 kişi hayatını kaybetti, 443 yeni vaka saptandı.

Toplam ölü sayısının 1036'ya ulaştığı ülkede toplam vaka sayısı ise 24 bin 175'e çıktı.

Filipinler'de şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan 5 bin 165 kişi de iyileşti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 471 bin 73'e ulaştı.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 419 bin 264 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 788 bin 674 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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