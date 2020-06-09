Son dakika haber... Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 171 yeni koronavirüs vakası
Son dakika haberleri: Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 171 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
09.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:40
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 171 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 71 bin 675'e ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'de son 24 saatte 3 bin 171 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 71 bin 675'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 artarak toplamda 975 olduğu açıklandı.
Kaynak: DHA