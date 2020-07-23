Son dakika haber: Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 856 yeni koronavirüs vakası Son dakika haberi... Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 856 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 856 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 216 bin 110'a ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 856 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 216 bin 110'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 artarak toplamda 2 bin 801'e çıktı.

Kaynak: DHA