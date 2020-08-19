Son dakika haber... Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 747 yeni koronavirüs vakası
Son dakika haberi... Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 747 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
19.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:14
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 747 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 285 bin 91'e ulaştı.
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 747 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 285 bin 91'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41 artarak toplamda 3 bin 781'e çıktı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA