Son dakika haber... Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 747 yeni koronavirüs vakası Son dakika haberi... Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 747 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 747 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 285 bin 91'e ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 747 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 285 bin 91'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41 artarak toplamda 3 bin 781'e çıktı.

Kaynak: DHA