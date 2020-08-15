Son dakika haber: Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 644 yeni koronavirüs vakası Bir son dakika haberine göre Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 644 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 644 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 274 bin 525'e ulaştı. Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 644 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 274 bin 525'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 artarak toplamda 3 bin 625'e çıktı.

Kaynak: DHA