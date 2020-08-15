Son dakika haber: Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 644 yeni koronavirüs vakası
Bir son dakika haberine göre Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 644 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
15.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:56
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 644 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 274 bin 525'e ulaştı.
Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 644 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 274 bin 525'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 artarak toplamda 3 bin 625'e çıktı.
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Kaynak: DHA