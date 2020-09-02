Son dakika haber! Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 582 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber! Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 582 yeni koronavirüs vakası

Bir son dakika haberine göre Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 582 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haber! Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 582 yeni koronavirüs vakası
02.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 02.09.2020 14:35

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 582 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 317 bin 528'e ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 582 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 317 bin 528'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 artarak toplamda 4 bin 351'e çıktı.


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Kaynak: DHA

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