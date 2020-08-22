Son dakika haber: Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 265 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber: Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 265 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberine göre Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 265 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haber: Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 265 yeni koronavirüs vakası
22.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:03

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 265 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 292 bin 625'e ulaştı.

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 265 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 292 bin 625'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 artarak toplamda 3 bin 907'ye çıktı.


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Kaynak: DHA

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