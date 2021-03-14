Son dakika haber: Bangladeş'te intihar vakaları, Kovid-19 kaynaklı can kayıplarını geçti
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Son dakika haber: Bangladeş'te intihar vakaları, Kovid-19 kaynaklı can kayıplarını geçti

14.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:58
Son dakika haber: Bangladeş'te intihar vakaları, Kovid-19 kaynaklı can kayıplarını geçti

Gelen son dakika haberine göre Bangladeş'te yapılan bir çalışma, son bir yılda intihardan ölenlerin sayısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerden daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Bangladeş'te yapılan bir çalışma, son bir yılda intihardan ölenlerin sayısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerden daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, sivil toplum kuruluşu (STK) "Aanchal Foundation", son bir yılda intihar vakaları ve nedenlerine ilişkin bir çalışma yaptı.

Buna göre, Mart 2020-Şubat 2021 döneminde 14 bin 436 kişi intihar etti. Aynı dönemde Kovid-19 salgınından 8 bin 462 kişi hayatını kaybetti.

İntihar vakalarının yüzde 49'u 20-35 yaş arası kişilerde görülürken, intihar edenlerin yüzde 57'sini kadınlar oluşturdu.

İntiharların yüzde 35'i ailevi sorunlardan, yüzde 24'ü strese bağlı konulardan, yüzde 4'ü finansal problemlerden, yüzde 1'i de eğitimle ilgili nedenlerden kaynaklandı.

STK'nin kurucusu Tansen Rose, intiharın özellikle gençler arasında alarm verici düzeyde arttığını belirterek eğitim kurumlarında profesyonel psikiyatr hizmetlerinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Çalışmada, Bangladeş'te özellikle gençler için psikolojik tedavi ve desteğe erişimin zor olduğu kaydedildi.

Bangladeş İstatistik Bürosuna göre her yıl ortalama 10 bin kişi intihar ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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