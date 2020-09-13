Son dakika haber | Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Türkiye'ye geliyor
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Son dakika haber | Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberleri: DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen'in yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Son dakika haber | Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Türkiye'ye geliyor
13.09.2020 21:12 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:16

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen'in yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerimizin gözden geçirilmesi, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının açılış töreninin yapılması öngörülmektedir" denildi. 


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Kaynak: DHA

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