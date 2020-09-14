Son dakika haber! Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen: "Bangladeş ve Türkiye iki kardeş ülkedir" Son dakika gündem haberi... Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2) Kaynak: AA