Son dakika haber! Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen: "Bangladeş ve Türkiye iki kardeş ülkedir"
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Son dakika haber! Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen: "Bangladeş ve Türkiye iki kardeş ülkedir"

Son dakika gündem haberi... Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen'in konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

14.09.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:32

Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen'in konuşması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

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Son dakika haber! Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen: 'Bangladeş ve Türkiye iki kardeş ülkedir'

Kaynak: AA

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