Son dakika haber! Bangladeş Dinişleri Bakanlığı Müsteşarının Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haber! Bangladeş Dinişleri Bakanlığı Müsteşarının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Bangladeş Dinişleri Bakanlığı Müsteşarı Md Nurul İslam ve eşinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Son dakika haber! Bangladeş Dinişleri Bakanlığı Müsteşarının Kovid-19 testi pozitif çıktı
23.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:38

Bangladeş Dinişleri Bakanlığı Müsteşarı Md Nurul İslam ve eşinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Dinişleri Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakanlık Müsteşarı Md Nurul Islam ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Her ikisi de Rajarbagh Polis Hastanesinde tedavi altında." dedi.

Ailesi ve hastane kaynakları, Bangladeş Parlamentosu üyelerinden Mansur Rahman'ın, hastanede tedavi görürken Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Diğer yandan, ülkenin kıdemli gazetecilerinden 65 yaşındaki Abdus Şahid'in, başkent Dakka'daki bir hastanede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Bangladeş'te haziranda Dinişleri Bakanlığından sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Muhammed Abdullah, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, daha sonra bakanın Kovid-19'a yakalandığı belirlenmişti.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede şimdiye kadar 294 bin 598 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 3 bin 941 kişi hayatını kaybetti, Kovid-19'a yakalanan 179 bin 91 kişi iyileşti.

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Kaynak: AA

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