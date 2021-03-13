Son dakika haber: Bandırma'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
13.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:11
Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Ali Cem A. (27) idaresindeki 16 Z 8470 otomobil, Bandırma-Çanakkale kara yolunun 40. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Araçta sıkışarak yaşamını yitiren sürücünün cesedi, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılarak hastane morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen