Son dakika haber: Bandırma'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haber: Bandırma'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

13.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:11
Son dakika haber: Bandırma'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ali Cem A. (27) idaresindeki 16 Z 8470 otomobil, Bandırma-Çanakkale kara yolunun 40. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Araçta sıkışarak yaşamını yitiren sürücünün cesedi, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılarak hastane morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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