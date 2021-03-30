Son dakika haber! Bandırma'da feci kaza: 4 ölü
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Son dakika haber! Bandırma'da feci kaza: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Bandırma'da feci kaza: 4 ölü

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hayvan taşıyan kamyon, otomobil ve yaralı taşıyan ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü
Ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü
İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek! Ortağını kurtarmak isterken otomobilin altında kaldı
İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek! Ortağını kurtarmak isterken otomobilin altında kaldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hayvan taşıyan kamyon, otomobil ve yaralı taşıyan ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 10 SJ 275 plakalı kamyon, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, 10 E 3152 otomobile çarparak karşı seride geçip 10 DDA 26 plakalı ambulansla çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ulaşım aksadı. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulans ve kamyon sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve yakını yaşamını yitirdi. Ambulanstaki iki sağlık çalışanı ise yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - BALIKESİR

Son dakika haber! Bandırma'da feci kaza: 4 ölü
Son dakika haber! Bandırma'da feci kaza: 4 ölü
Son dakika haber! Bandırma'da feci kaza: 4 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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