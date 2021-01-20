Son dakika haber... Banaz'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Son dakika haber... Banaz'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

20.01.2021 18:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:16
Son dakika haber... Banaz'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haberi... Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan ev yangını hasara neden oldu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan ev yangını hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, 31 Ağustos Mahallesi Gelincik Sokakta Rifat Ö'ait ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere mahalle sakinleri kendi müdahale etti.

Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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