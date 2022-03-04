Son dakika haber | Balyoz kumpası davasında karar: Baransu'ya 13 yıl hapis cezası

Balyoz kumpası davasında karar: Baransu'ya 13 yıl hapis cezası

İSTANBUL - 'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada yargılanan Mehmet Baransu iki ayrı suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı, bir suçtan ise beraat etti. Heyet, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'u ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti.

'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Tuncay Opçin, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Mehmet Baransu ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Baransu, "7 yılım hukuksuz çalındı. Kanun diyor ki ağır cezada 7 yıldan fazla tutamazsın. Ben 7 yıldır tutukluyum. Sizin toplanıp beni derhal tahliye etmeniz gerekiyordu. Bu hukuksuzlukları hukuki hale getirmemek için savunma yapmayacağım. Bu aşamada hangi kararı verirseniz verin ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı.

Baransu ile avukatı, taleplerinin mahkeme tarafından reddedilmesi sonrasında duruşma salonunu terk etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu'yu 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme' ve 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlara ilişkin bilgileri açıklama' suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Baransu'nun 'devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge ve vesikaların kısmen veya tamamen yok edilmesi' suçundan şüpheden uzak delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatına karar veren heyet, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise hakkında başka bir dava olduğu gerekçesiyle davanın reddine hükmetti.

Mahkeme, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'u 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme' suçundan indirim uygulayarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, firari sanık Tuncay Opçin'in ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.

"Birazcık gönlümü ferahlattı"

Duruşmanın ardından açıklama yapan katılan emekli kurmay albay Suat Aytın, "Bu davanın bu şekilde sonuçlandırılması benim birazcık gönlümü ferahlattı ama Türkiye'ye olan zararın halen devam ettiğini düşünüyorum. Bugünleri de yaşayarak görüyoruz. Montrö'de de gördük. Haklı olduğumuzu göreceğiz ama ülkemiz zarar görmesin, insanımız zarar görmesin. Bizim bütün derdimiz o" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ tarafından kurgulanan sahte dijital delillerle bazı askerlerin tasfiye edilip, bu örgüte bağlı askerlerin TSK'ya yerleştirildiği, sanıkların da bu amaca hizmet ettikleri belirtilmişti.

İddianamede, şüpheliler Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin'in 35 yıldan 75 yıla, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un ise 20 yıldan 52,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.