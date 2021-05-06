Son dakika haber: Balkondan sarkan çocuk kaldırıma düştü; o anlar kamerada
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Son dakika haber: Balkondan sarkan çocuk kaldırıma düştü; o anlar kamerada

Son dakika haber: Balkondan sarkan çocuk kaldırıma düştü; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre SİVAS'ta, balkonda oyun oynarken korkuluklara çıkıp, kendisini sarkıtan Okan Berk Tokmak (10), yaklaşık 5 metreden kaldırıma düştü.

SİVAS'ta, balkonda oyun oynarken korkuluklara çıkıp, kendisini sarkıtan Okan Berk Tokmak (10), yaklaşık 5 metreden kaldırıma düştü. Okan Berk hafif yaralanırken, düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Demircilerardı Mahallesi 12'nci sokak üzerindeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 1'inci katındaki balkonda oyun oynayan Okan Berk Tokmak, demir korkuluklara çıktı. Balkondan sarkan Tokmak, bir süre sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten kaldırıma düşerek hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Tokmak tedaviye alındı. Tokmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, çocuğun balkondan düşme anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Son dakika haber: Balkondan sarkan çocuk kaldırıma düştü; o anlar kamerada
Son dakika haber: Balkondan sarkan çocuk kaldırıma düştü; o anlar kamerada
Son dakika haber: Balkondan sarkan çocuk kaldırıma düştü; o anlar kamerada
Son dakika haber: Balkondan sarkan çocuk kaldırıma düştü; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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