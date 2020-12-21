Son dakika haber | Balkondan düşen Selda, 32 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Son dakika haber | Balkondan düşen Selda, 32 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

21.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:34
Son dakika haber | Balkondan düşen Selda, 32 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, 7 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonundan düşen ve hastanede ağır yaralı olarak tedaviye alınan Selda Avcı (23), 32 gün sonra hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'da, 7 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonundan düşen ve hastanede ağır yaralı olarak tedaviye alınan Selda Avcı (23), 32 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 19 Kasım'da Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Selda Avcı, dengesine kaybederek, 7 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonundan zemine düştü. Avcı'nın düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, ağır yaralanan Avcı'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünetesinde tedaviye alınan Avcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 32 gün sonra bu sabah hayatını kaybetti. Selda Avcı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Son dakika haber | Balkondan düşen Selda, 32 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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