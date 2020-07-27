Son dakika haber! Balkondan düşen küçük Hamza, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 17 gün önce balkondan düşen 2 yaşındaki Hamza Küçük, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 17 gün önce balkondan düşen 2 yaşındaki Hamza Küçük, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 17 gün önce Körfez Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya ve Meryem Küçük çiftinin ikiz çocuklarından biri olan Hamza Küçük, 17 gün önce, 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonunda oynarken, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan Hamza Küçük, hastaneye kaldırıldı. 17 gündür Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Hamza, bugün yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA