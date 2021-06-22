Son dakika haber... Balkondan düşen kadın yaralandı; ikizlerini evden itfaiye çıkardı
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Son dakika haber... Balkondan düşen kadın yaralandı; ikizlerini evden itfaiye çıkardı

Son dakika haber... Balkondan düşen kadın yaralandı; ikizlerini evden itfaiye çıkardı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ANTALYA'da 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Nurcan Y. (52), yaralandı.

ANTALYA'da 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Nurcan Y. (52), yaralandı. Nurcan Y. hastanede tedaviye alınırken, kilitli dairede mahsur kalan 4 yaşındaki ikizleri Lina ve Talya, merdivenle pencereden giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2014 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşi turda olan Nurcan Y., bir anlık dikkatsizlik sonucu balkondan düştü. Gürültüyü duyup gelen komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Nurcan Y., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kapının kapalı olması nedeniyle dairede kilitli kalan Nurcan Y.'nin ikizleri Lina ve Talya için itfaiye çağrıldı. Merdivenle evin balkonundan eve giren ekipler, kapıyı açarak ikizleri çıkarttı. Lina ve Talya dayılarına teslim edildi.

Tedavisi süren Nurcan Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Son dakika haber... Balkondan düşen kadın yaralandı; ikizlerini evden itfaiye çıkardı
Son dakika haber... Balkondan düşen kadın yaralandı; ikizlerini evden itfaiye çıkardı
Son dakika haber... Balkondan düşen kadın yaralandı; ikizlerini evden itfaiye çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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