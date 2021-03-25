Son dakika haber! Balkondan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Balkondan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Haberler | Yerel

Son dakika haberleri: Balkondan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Sinop'ta 4. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balkondan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

SİNOP - Sinop'ta 4. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Apartmanın 4. katındaki dairesinde yaşayan 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Ümmühan Gökoğlu, çıktığı balkondan bilinmeyen nedenle düştü. Gürültüyü duyan çevre sakinleri Gökoğlu'nun hareketsiz şekilde yerde yattığını görünce durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine eve gelen Gökoğlu'nun yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Balkondan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber! Balkondan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber! Balkondan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber! Balkondan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Mehmet Özhaseki Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Bülent Uygun Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Balkondan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 14:41:58. #1.15#
title