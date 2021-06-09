Son dakika haber | Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitledi, çıkarken kalabalığı selamladı
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Son dakika haber | Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitledi, çıkarken kalabalığı selamladı

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... - Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitledi, çıkarken kalabalığı selamladı Polis tarafından güçlükle ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü " Ben deli numarası yapıyorum, insanlar akıllı numarası yapıyor" Antalya'da balkonunda yangın çıkaran kişi, kendini...

- Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitledi, çıkarken kalabalığı selamladı

Polis tarafından güçlükle ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

" Ben deli numarası yapıyorum, insanlar akıllı numarası yapıyor"

ANTALYA - Antalya'da balkonunda yangın çıkaran kişi, kendini kapattığı evinden polis ekiplerince ikna edilerek çıkarıldı. Serhan K, görüntü alan gazetecilere ve kalabalığı selamlayarak binadan çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 189 Sokak üzerindeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Serhan K'nin balkonda ateş yaktığını görenler vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Serhan K, kapıyı açmayınca yangına müdahale edemedi. İçeri de köpek olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri Serhan K'ya kapıyı bir türlü açtıramadı. Polis ekipleri de uzun süre Serhan K'ya kapıyı açması içim ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakika polislere kapıyı açmayan Serhan K, güçlükle ikna edildi. Polis merkezinde ifade vermeyi kabul eden Serhan K., ekip aracına binerken, dışarda ekleyen gazeteci ve vatandaşları selamlayıp "Sadece balkonda mangal yaktım, piknik yaptım. Ama kömür yoktu. Ben sadece deli numarası yapıyorum. Ama insanlar ne yapıyor biliyor musun? Akıllı numarası." diye konuştu.

Polislerin maske verdiği Serhan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Vatandaşlarda olan biteni meraklı gözlerle izledi.

Son dakika haber | Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitledi, çıkarken kalabalığı selamladı
Son dakika haber | Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitledi, çıkarken kalabalığı selamladı
Son dakika haber | Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitledi, çıkarken kalabalığı selamladı
Son dakika haber | Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitledi, çıkarken kalabalığı selamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitleyen şahıs, çıkarken kalabalığı selamladı
Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitleyen şahıs, çıkarken kalabalığı selamladı
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