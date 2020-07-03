Son dakika haber: Balkona giren yılan itfaiye operasyonuyla yakalandı Son dakika habere göre DENİZLİ'de bir apartmanın 2'nci katındaki dairenin balkonuna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

DENİZLİ'de bir apartmanın 2'nci katındaki dairenin balkonuna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 761 Sokak'ta bulunan bir apartmana dün akşam yılan girdi. Apartmanın 2'nci katındaki dairenin balkonuna çıkan yılan paniğe neden oldu. Bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmanda yaşayanlar dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı.Yangın söndürme aracının merdiveniyle balkona çıkan itfaiye erleri, 1 saatin sonunda yılanı yakaladı. Yılanın yakalanması üzerine vatandaşlar, alkışlarla itfaiye erlerine teşekkür etti. Bidona koyulan 1.5 metre uzunluğundaki yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: DHA