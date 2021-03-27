Son dakika haber | Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Ayşe Tekdal ilk Türk kadın şampiyon unvanını kazandı

Son dakika spor haberine göre 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alan Ayşe Tekdal, ilk Türk kadın Balkan şampiyonu unvanını kazandı.

20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alan Ayşe Tekdal, ilk Türk kadın Balkan şampiyonu unvanını kazandı.

Antalya Konyaaltı sahil yolunda gerçekleştirilen organizasyonda, büyük erkekler ve büyük kadınlar 20 kilometre yarışı büyük çekişmeye sahne oldu.

Büyük kadınlar 20 kilometrede 1 saat 30 dakika 12 saniyelik derecesiyle Balkan birinciliğini elde eden Ayşe Tekdal, Türk atletizm tarihinde bu alanda ilk şampiyonluğu elde eden Türk kadın sporcu unvanını kazandı.

Ayşe Tekdal, aynı zamanda yarıştaki başarısıyla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Meryem'den yeni rekor

Tasnif dışı yarışan Meryem Bekmez ise 1 saat 28 dakika 48 saniye ile daha önce kendisine ait olan 1 saat 29 dakika 24 saniyelik Türkiye rekorunu geliştirdi.

Aynı yarışta ikinciliği Yunan sporcu Panayota Tsinopoulou, üçüncülüğü aynı ülkeden Christina Papadopoulou kazandı.

Büyük erkekler 20 kilometrede ise Şahin Şenoduncu 1 saat 24 dakika 20 saniyelik derecesiyle Balkan şampiyonluğunu elde etti. Abdülselam İmuk 1 saat 24 dakika 51 saniyeyle ikinci, Romanya'dan Ionut Plesu da 1 saat 31 dakika 26 saniyelik dereceyle üçüncü oldu.

Çintimar: "40 kota hedefimize emin adımlarla yürüyoruz"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle atletizm branşında başarıların devam ettiğini söyledi.

Sporcuları kutlayan Çintimar, "Bugün 15. kotamızı aldık. 40 kota hedefimize emin adımlarla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Başarılı sporcu Ayşe Tekdal ise aynı organizasyonda erkek kardeşinin de 10 kilometrede yarışacağını belirterek, "Bugün kotayı aldığım için çok mutluyum. Olimpiyatlarda ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeyi diliyorum. Olimpiyat kotamı anne ve babama hediye ediyorum." dedi.

Sporculardan Meryem Bekmez de Tokyo Olimpiyatları'nda Ayşe Tekdal ile madalya hedefiyle yarışacaklarını aktardı.

Şahin Şenoduncu da bugün Balkan şampiyonalarında 7'nci madalyasını kazandığını dile getirdi.

Şampiyona sürüyor

Şampiyonaya, Türkiye'den 24, Bulgaristan'dan 10, Romanya'dan 10, Yunanistan'dan 4, Sırbistan'dan 3 ve Slovenya'dan 2 sporcu katılıyor.

Organizasyonda 20 yaş altı erkekler, 20 yaş altı kadınlar ve 18 yaş altı erkekler 10 kilometre, 18 yaş altı kadınlar ise 5 kilometre mesafede yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden