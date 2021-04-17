Son dakika haber: Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki
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Son dakika haber: Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki

Son dakika haber: Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Ankara ziyaretinde Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın kimliğine ilişkin kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Ankara ziyaretinde Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın kimliğine ilişkin kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, Dendias'ın, Ankara ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında dile getirdiği Batı Trakya azınlığıyla ilgili ifadelerin, iki ülke ilişkileri ve Türk-Yunan milletleri arasındaki dostluk köprülerine zarar verdiğini belirtti.

Bu talihsiz açıklamayı şiddetle kınadıklarını vurgulayan Mutlu, Batı Trakya'da yaşayan azınlığın Lozan Anlaşması'nın güvencesindeki eğitim, ana dille konuşma, müftü seçimi ve kendi kimliklerini ifade etme haklarının elinden alınmaya çalışıldığını kaydetti.

İstanbul'da yaşayan Rum-Ortodoks cemaatine sağlanan hakların Lozan Anlaşması'na aykırı biçimde Yunan resmi makamlarınca Türk azınlığa tanınmadığına işaret eden Mutlu, "Yunan Dışişleri Bakanının diplomatik nezaketsizliğine rağmen gayet açık bir dille Batı Trakya'daki Türk gerçeğini yüzüne vuran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tüm Balkan Türkleri ailesi olarak canı gönülden kutluyoruz. Bizler, hemşehrimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözünde ifade ettiği gibi 'Ne mutlu Türküm diyene' ifadesini, hem Türkiye'de hem de sınırlarımızın dışındaki ecdat yadigarı Rumeli topraklarında söylemeye ve yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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