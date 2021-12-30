Son dakika haber | Balıkesirspor, Cemal Kızılateş ile yollarını ayırdı
AA / İlkan Toprak - Haberler | Spor
Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da orta saha oyuncusu Cemal Kızılateş'le yollar ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da orta saha oyuncusu Cemal Kızılateş'le yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cemal Kızılateş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Cemal'e Balıkesirspor'umuza verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
AA / İlkan Toprak - Spor Haberleri
Haberi Kaydet