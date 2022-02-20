Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı

AYVALIK, BALIKESİR (AA) - Yakalan F.Y'nin Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi ve götürülmesi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünden beri aranan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci, İzmir'in Dikili ilçesindeki ıssız bir bölgeye park edilmiş otomobilinin bagajında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde bulunduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.