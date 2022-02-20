Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı

AA, Suat Salgın - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber: Yakalan F.Y'nin Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi ve götürülmesi BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünden beri aranan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci, İzmir'in Dikili ilçesindeki ıssız bir bölgeye park edilmiş otomobilinin bagajında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.

AYVALIK, BALIKESİR (AA) - Yakalan F.Y'nin Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi ve götürülmesi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünden beri aranan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci, İzmir'in Dikili ilçesindeki ıssız bir bölgeye park edilmiş otomobilinin bagajında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde bulunduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı

AA / Suat Salgın - Güncel

Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title