Son dakika haber | BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlaması
19.02.2021 23:22 | Son Güncelleme: 19.02.2021 23:25
Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Balıkesir'de araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanan Mekik Sokak, Kızılay Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak