Son dakika haber: Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber: Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber: Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddiasıyla 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan iki şüpheli aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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