Son dakika haber | Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika habere göre Balıkesir merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütle irtibatı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Bunun üzerine Balıkesir ve Erzurum'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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