Son dakika haber | Balıkesir merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber | Balıkesir merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı

Son dakika haber | Balıkesir merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 2018-2019 yıllarında örgütle irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Balıkesir, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir ve Sakarya'daki eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Son dakika haber | Balıkesir merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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