Son dakika haber! Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 6 gözaltı
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Son dakika haber! Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

12.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:05
Son dakika haber! Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli yakalandı.

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 8 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, İstanbul, Gaziantep, Antalya ve Van'da düzenledikleri operasyonda zanlılardan 6'sını gözaltına aldı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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