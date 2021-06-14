Son dakika haber! Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 47 polis gözaltına alındı
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Son dakika haber! Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 47 polis gözaltına alındı

Son dakika haber! Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 47 polis gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 61 polisten 47'si yakalandı.

Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 61 polisten 47'si yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı, ekipler diğer zanlıları yakalama çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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