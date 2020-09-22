Son dakika haber: Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu
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Son dakika haber: Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika haberine göre Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

Son dakika haber: Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu
22.09.2020 08:57 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:00

Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balıkesir dahil bazı illerde ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları ve haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair beyanlar bulunduğu belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 19'u muvazzaf, 5'i de TSK ile ilişiği kesilmiş 24 şüpheliye yönelik 21 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muvazzaf askerlerden birinin yüzbaşı, birinin üsteğmen, 17'sinin astsubay olduğu bildirildi.

Emniyet güçlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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