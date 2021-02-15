Son dakika haber... Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
15.02.2021 17:52 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:56
Son dakika haberler... Gözaltıların Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilişi, araca indirilmesi Genel detay Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 37 zanlı yakalandı.
Gözaltıların Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilişi, araca indirilmesi
Genel detay Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 37 zanlı yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik