Son dakika haber... Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

15.02.2021 17:52 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:56

Son dakika haberler... Gözaltıların Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilişi, araca indirilmesi Genel detay Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 37 zanlı yakalandı.

Gözaltıların Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilişi, araca indirilmesi

Genel detay Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 37 zanlı yakalandı.

Son dakika haber... Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... Balıkesir merkezli 20 ilde PKK operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik

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