Son dakika haber... Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 12 gözaltı
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Son dakika haber... Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 12 gözaltı

16.11.2020 12:51 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:54
Son dakika haber... Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 12 gözaltı

Son dakika haberleri... Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 12'si yakalandı.

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 12'si yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle arandıkları tespit edilen aktif görevde olan 11 asker ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiş 10 kişi olmak üzere 21 şüpheli için operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin zanlıları yakalamak için Balıkesir, İstanbul, Giresun, Ankara, Erzurum, Van, Bingöl, Manisa, Konya, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta başlattığı çalışmada 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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