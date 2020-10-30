Son dakika haber... Balıkesir itfaiyesi yaraları sarmak için İzmir'e hareket etti
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Son dakika haber... Balıkesir itfaiyesi yaraları sarmak için İzmir'e hareket etti

30.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:41
Son dakika haber... Balıkesir itfaiyesi yaraları sarmak için İzmir'e hareket etti

Son dakika gündem haberi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından müdahale için İzmir'e hareket etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından müdahale için İzmir'e hareket etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla 17 personelden oluşan öncü ekip İzmir'e harekete etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait çok maksatlı ve tam teçhizatlı 3 adet itfaiye kurtarma aracı ile 1 adet komuta aracı depreme müdahale için yola çıktı. - BALIKESİR

Son dakika haber... Balıkesir itfaiyesi yaraları sarmak için İzmir'e hareket etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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