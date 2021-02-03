Son dakika haber | BALIKESİR - İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki otomobil yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Son dakika haber | BALIKESİR - İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki otomobil yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

03.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:10

Son dakika haberi... İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk bölümünde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk bölümünde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sefa Ertaş idaresindeki 61 EH 206 plakalı otomobil, Demirkapı mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber | BALIKESİR - İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki otomobil yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haber | BALIKESİR - İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki otomobil yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haber | BALIKESİR - İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki otomobil yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haber | BALIKESİR - İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki otomobil yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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