Son dakika haber! Balıkesir'in üç mahallesinde bazı evler karantinaya alındı
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Son dakika haber! Balıkesir'in üç mahallesinde bazı evler karantinaya alındı

08.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 08.11.2020 21:44
Son dakika haber! Balıkesir'in üç mahallesinde bazı evler karantinaya alındı

Son dakika haberler: Balıkesir'in Balya ilçesindeki üç mahallede bazı evler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Balıkesir'in Balya ilçesindeki üç mahallede bazı evler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Alidemirci, Narlı, Çakallar mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıkan kişilerle temaslı olduğu belirlendi.

Açıklamada, bu mahallelerdeki kişilerin bulunduğu evlerin, hane bazında karantinaya alındığı bildirildi.

Karantina tedbirlerinin alınması ve kontrollerinin sağlanması jandarma ekiplerince yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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