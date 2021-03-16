Son dakika haber... Balıkesir Dursunbey'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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Son dakika haber... Balıkesir Dursunbey'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

16.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:53
Son dakika haber... Balıkesir Dursunbey'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde, FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sivil mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüpheli tespit edildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de eş zaman operasyon düzenleyerek, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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