Son dakika haber... Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı

19.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:38
Son dakika haber... Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Susurluk ilçeleri ile kent merkezinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 9 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Susurluk ilçeleri ile kent merkezinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik, il merkezindeki dört, Ayvalık, Edremit ve Susurluk ilçelerinde birer adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 39,65 gram sentetik uyuşturucu (bonzai), 1,08 gram metamfetamin, 3,81 gram esrar, 47 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yakalanan ve emniyete götürülen 9 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler Karar Samsun Şiddet Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 11:40:33. #1.15#
title