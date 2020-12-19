Son dakika haber... Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Ayvalık, Edremit ve Susurluk ilçeleri ile kent merkezinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 9 kişi yakalandı.