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Son dakika haber! Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 kişi tutuklandı

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 kişi tutuklandı

Son dakika haber... Balıkesir genelinde son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir genelinde son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Eylül tarihlerinde il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Manyas, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.

Uyuşturucu madde ticaretini ve uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 13 ruhsatsız tabanca, 87 tabanca fişeği, 14 ruhsatsız tüfek, 31 kartuş, 6 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 84 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 28'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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