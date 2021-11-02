Son dakika haber | Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, S.K. aralarında husumet bulunan Soysal Halıcı'ya yanındaki tabanca ile 4 el ateş ederek yaraladı.

Tabancadan çıkan mermilerin bacaklarına isabet ettiği Halıcı, ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırıya uğrayan Halıcı'nın bacak kemiklerinin kırıldığı ve dokuların ciddi şekilde zarar gördüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırıdan sonra kaçan zanlı S.K.'yi yakaladı.

Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.K, tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde S.K'nin Soysal Halıcı'ya önce tokat atması ardından 4 el ateş etmesi, yere düşen yaralıya defalarca tekme atması ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
Roketsan paylaştı: 'ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve METE ile Vatan Sınırlarımız Güvende'

Roketsan paylaştı: "ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve METE ile Vatan Sınırlarımız Güvende"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title